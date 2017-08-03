МИД предупредил россиян о «красном» уровне опасности в связи с жарой в Италии



МИД России предупреждает российских туристов об объявлении в ряде городов Италии «красного» уровня угрозы в связи с аномально высокими температурами.

«Италия — «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой объявлен в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и др., и остров Сардиния», — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России в Twitter.



#Италия – «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой объявлен в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и др., и о.Сардиния pic.twitter.com/FxhLeOYeqP— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 3 августа 2017 г.





Ранее сообщалось, что Италию охватила аномальная жара: на острове Сардиния температура воздуха достигала +50 °С.



Кроме того, в крупнейших итальянских городах был объявлен «красный» уровень опасности в связи с жарой.