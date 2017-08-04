Туристы не едут в Абхазию: «Такая концентрация негатива — удар по спросу»

Число отдыхающих в Абхазии сократилось на треть, а после взрывов в Приморском — наполовину, говорят абхазские туроператоры. Спад может продлиться несколько недель. Действительно ли отказы достигают таких цифр?

Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского союза туриндустрии «Мы констатировали небольшое количество отказов, много звонков турфирм с вопросами, что происходит в Абхазии. Но аннулировано было не много, может быть, максимум, десятка два в пятницу. Но, вообще, после трагедии в том же Гудаутском районе, где 11 июля было совершено нападение на туристов, и погиб один россиян, продажи Абхазии сразу провалились на две недели вперед. Просто тишина наступила на рынке, и было аннулировано несколько сотен туров. Только спрос начал восстанавливаться, примерно недели через две, появилась информация об ограблении 31 июля российской семьи, которая переехала в Абхазию из Питера. Вот теперь взрывы на складе боеприпасов, много пострадавших. И есть погибшие россияне. Такая концентрация негативных событий во время сезона всего за месяц — это, конечно, очень серьезный удар по спросу. Поэтому ничего удивительного в том, что все начали отказываться от туров. Поэтому снижение продаж — по разным оценкам, 30-50%. Это экспертная оценка, никто не может посчитать, сколько туров сейчас продано. Можно прикинуть. Пример: абхазские фирмы говорят, что у них отказ — 50%. Тут еще надо понимать, что самостоятельный турпоток в Абхазию раза в два больше, чем организованный. А проследить, отказываются ли те, кто там живут на частных квартирах, невозможно. Но то, что сама абхазская сторона говорит о большом количестве отказов, подтверждает, что действительно их много. Деньги возвращаются, согласно договору. Если бы МИД сейчас выпустил бы рекомендации воздержаться от поездок в связи с такими обстоятельствами, то операторы обязаны были бы возвращать полную стоимость тура. Таких рекомендаций нет, поэтому, по договору, возращение стоимости туров заменится на фактически понесенные затраты туроператора. Чем ближе к дате выезда аннуляция, тем больше штраф. Поэтому, в принципе, те, кто собирается ехать в ближайшее время и хотят отказаться, они деньги назад не получат».

Business FM удалось дозвониться до отеля «Царская аллея» в Новом Афоне. Он находится в десяти километрах от села Приморское, где произошел взрыв. Вот что там рассказали:

— 14-го числа на недельку, сколько у вас двухместный номер стоит? — 14 августа? 16-е есть, 18-е есть. — Сколько стоит, если 16-го? — 3 900 за сутки, 10% скидка от этой суммы. — А что там в номере есть? — Все в номере есть: душ, кондиционер, холодильник, телевизор, интернет в холле бесплатный, парковка, бассейн. — Обстановка у вас сейчас спокойная? — Шикарная, спокойная. Взрывы были по халатности, теракта, ничего не было. Там какие-то непредвиденные обстоятельства. — А вот еще нападение было на русских туристов. — Все спокойно, все нормально. Не переживайте. — А погода? — Погода хорошая, 30-32 градуса. — Не упал поток туристов? — В общем-то, из тех, кто бронировал заранее, ни один человек бронь не отменял пока. — Говорят, что отменяют все. — Я не знаю по всей Абхазии, но именно в Царской Аллее ни одна бронь не отменялась.