Россиянам предложили пройти «путь тигра»

Центр «Амурский тигр» запустил проект «Путь тигра». В рамках проекта амурский тигр из России отправился в путешествие, чтобы рассказать миру о том, что судьба редких хищников находится под угрозой.

В 2017 году «Путь тигра» прошел по Казахстану, Франции, Египту, Индии, Малайзии, Таиланду и России. Следуя своей миссии, главный герой попадал в забавные, а иногда и непростые ситуации, но каждый раз с достоинством выходил из них.

Все путешествие тигра документировалось на видео, включая формат 360 градусов, и, начиная с 30 июля, в ежедневном формате будет публиковаться на сайте проекта и в социальных сетях центра «Амурский тигр».

Также в рамках проекта центр «Амурский тигр» запускает глобальную тигриную перепись, которая пройдет в виде конкурса в сети Instagram . Участникам конкурса предлагается отследить путь, который проделал образ тигра за последние годы, и найти самые необычные места, куда ему удалось «добраться». Победитель конкурса (из какой бы точки мира он не оказался) отправится на празднование Дня тигра во Владивостоке в 2017 году.