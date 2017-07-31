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Россиянам предложили пройти «путь тигра»
Центр «Амурский тигр» запустил проект «Путь тигра». В рамках проекта амурский тигр из России отправился в путешествие, чтобы рассказать миру о том, что судьба редких хищников находится под угрозой.
В 2017 году «Путь тигра» прошел по Казахстану, Франции, Египту, Индии, Малайзии, Таиланду и России. Следуя своей миссии, главный герой попадал в забавные, а иногда и непростые ситуации, но каждый раз с достоинством выходил из них.
Все путешествие тигра документировалось на видео, включая формат 360 градусов, и, начиная с 30 июля, в ежедневном формате будет публиковаться на сайте проекта и в социальных сетях центра «Амурский тигр».
Также в рамках проекта центр «Амурский тигр» запускает глобальную тигриную перепись, которая пройдет в виде конкурса в сети Instagram. Участникам конкурса предлагается отследить путь, который проделал образ тигра за последние годы, и найти самые необычные места, куда ему удалось «добраться». Победитель конкурса (из какой бы точки мира он не оказался) отправится на празднование Дня тигра во Владивостоке в 2017 году.
Трейлер проекта и видео в формате 360 опубликованы на портале YouTube.
Главным спонсором проекта выступил АО «Россельхозбанк».
Центр «Амурский тигр» — автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Цели центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.
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