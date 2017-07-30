Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Женщины Стамбула выступили против запрета на неподобающую одежду
Фото: © AP Photo / Petros Karadjias
Сотни женщин вышли на улицы Стамбула с требованием не указывать им, какую одежду носить.
Субботний марш получил название "Не трогай мой образ". Представительницы прекрасной половин человечества несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.
"Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", - кричала толпа.
Участники акции протеста рассказали корреспонденту РИА Новости, что в последнее время участились случаи словесных и физических нападок на женщин из-за их гардероба.
Оставить комментарий