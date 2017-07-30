Женщины Стамбула выступили против запрета на неподобающую одежду

Сотни женщин вышли на улицы Стамбула с требованием не указывать им, какую одежду носить.

Субботний марш получил название "Не трогай мой образ". Представительницы прекрасной половин человечества несли в руках вешалки с джинсовыми шортами, которые некоторые мужчины называют неподобающей одеждой.

"Мы не подчинимся, не будем молчать, бояться. Мы победим через сопротивление", - кричала толпа.