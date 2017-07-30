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Самый длинный в мире подвесной мост открыли в Швейцарии
Фото: 360tv.ru
Подвесной мост длиной в 494 метра открыли в Швейцарии. Как сообщил портал 20 Minuten, его перекинули между двумя населенными пунктами Грэхен и Церматт на высоте 80 метров над землей. Сообщается, что по нему уже прошли первые пешеходы.
Мосту присвоили имя Чарльза Куонена, он стал одним из спонсоров возведения. На строительство моста потратили примерно 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов).
Движение по двум параллельным мостам через реку Клязьму открыто в Химках. Переправы находятся на Шереметьевском шоссе, которое соединяет аэропорт Шереметьево с трассой М11. Строители досрочно завершили реконструкцию объекта. После ремонта по этим двум мостам ежедневно смогут проезжать более 40 тысяч автомобилей. Читать далее>>
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