На курортах Сочи закончились свободные места

Средства размещения Сочи в июле заполнены почти полностью. Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.



- Коллективные средства размещения города на сегодняшний день заполнены на 92-99 процента в зависимости от района муниципалпитета, а некоторые санатории на 100 процентов. Прогноз на август сохраняется в этих же параметрах и не уступает прошлогоднему результату, - рассказали в администрации.



Согласно официальным данным, хорошая загрузка местных отелей наблюдается не только у моря, но и в горах. Так, в сочинской Красной Поляне заполняемость достигает 80 процентов.



Напомним, в 2016 году город принял более 6,5 миллиона гостей. Тогда в августе все местные отдели были заполнены под завязку.