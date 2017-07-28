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Прямая трансляция: Europa Plus Live 2017
На огромной сцене в «Лужниках» 29 июля стартовал Europa Plus LIVE 2017! Все хиты лета на одной сцене, умопомрачительные призы – Европа Плюс приготовила для тебя только самое лучшее!
В этом году на Europa Plus LIVE 2017 выступают звёзды со всей планеты: Era Istrefi, Bebe Rexha, Dua Lipa, Ofenbach, Boostee, Сергей Лазарев, Swanky Tunes, Макс Барских, ЭММА М, Миша Марвин, Paul Damixie, Нюша, Настя Кудри, Ольга Бузова, Burito, Пицца, Юлианна Караулова, Елена Темникова, Artik & Asti, Ёлка, Matt Nash, Arilena Ara, Oceana, Eric Saade, Kokab! Увидеть этих артистов хотят все – а повезёт именно тебе!
Europa Plus
Ведущими фестиваля стали Бригада У – Джем, Илья и Вики никогда не пропускают самые классные и масштабные события! Площадь Южного спортивного ядра в «Лужниках» благодаря Европе Плюс превратилась в огромный танцпол под открытым небом. Ровно в 15:00 опен-эйр открыл эксклюзивный welcome-set от диджея ResiDANCE Anton Bruner.
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