Прямая трансляция: Europa Plus Live 2017

На огромной сцене в «Лужниках» 29 июля стартовал Europa Plus LIVE 2017! Все хиты лета на одной сцене, умопомрачительные призы – Европа Плюс приготовила для тебя только самое лучшее!

Europa Plus

Ведущими фестиваля стали Бригада У – Джем, Илья и Вики никогда не пропускают самые классные и масштабные события! Площадь Южного спортивного ядра в «Лужниках» благодаря Европе Плюс превратилась в огромный танцпол под открытым небом. Ровно в 15:00 опен-эйр открыл эксклюзивный welcome-set от диджея ResiDANCE Anton Bruner.