СМИ: В России за 2017 год выросло число браков

В России количество браков за январь — май 2017 года выросло на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата

Отмечается, что число зарегистрированных браков выросло с 275,4 тыс. до 298,9 тыс. При этом число разводов почти не изменилось: за январь — май 2016 года развелись 246,6 тыс. пар, а 2017-го — 247,7 тыс.

Специалисты, как пишет газета, объяснили данную тенденцию экономической выгодой, возможностью взять ипотеку и получить материнский капитал.