Назван самый популярный возраст для вступления в брак

В России в 2016 году в брал вступили менее 1 миллиона россиян, что составило минимум с 2004 года.

Как сообщает «Газета.Ru», по статистике Росстата , в 2016 году было заключено всего 985,8 тыс. браков.

«Теперь молодые люди стремятся получить образование и начать профессиональную деятельность. Те, кто всё же связал себя семейными узами, делают это более осознанно, чем раньше», — сказали в Минтруда

При это отмечается, что самым популярным возрастом для вступления в брак стал период 25–34 лет.

Кроме того, эксперты также считают, что падение количества заключенных браков объясняется экономическими причинами.

«За последние 10 лет Россия пережила два экономических кризиса, которые в совокупности отбросили доходы домохозяйств в долларовом выражении на уровень 2005–2007 годов», — отметил генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин.

Он также считает, что на снижении количества браков отразился тот факт, что женщины стали более образованными и независимыми.