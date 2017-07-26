Ростуризм составил хит-парад российских курортов

В первой половине 2017 года самым популярным местом для отдыха в России стал Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте Ростуризм а.

В сообщении отмечается, что Ростуризм вместе с туроператорами определил самые часто посещаемые города в стране. Лидерами этого рейтинга, помимо Сочи, оказались Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

Спрос на Минеральные воды существенно вырос, отметили представители ведомства. Объем продаж авиабилетов туда-обратно из российских городов в Минеральные воды увеличился на 65 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. При этом средняя стоимость авиаперелетов снизилась с 6 449 до 5 128 рублей.

Общий объем продаж на внутреннем рынке авиаперевозок в первой половине этого года вырос на 55 процентов, что, по мнению Ростуризма, свидетельствует о стабилизации экономической ситуации.

В мае аналитическое агентство «ТурСтат» сообщало, что самым популярным российским курортом для семейного отдыха летом стал Сочи. Эксперты пришли к такому выводу, изучив данные об онлайн-бронировании отелей на июнь-август. Следом за Сочи идет Анапа, а замыкает тройку Ялта.