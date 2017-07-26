Ростуризм призвал россиян соблюдать меры личной безопасности в связи с пожарами на Сицилии

Ростуризм рекомендовал российским туристам на итальянском острове Сицилия соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей в связи с лесными пожарами.

«В связи с распространением лесных пожаров на Юге Италии (о. Сицилия)

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

По данным генконсульства России в Палермо, одной из распространённых причин возгораний является «пал травы», в связи с чем итальянские правоохранители завели в этом году несколько уголовных дел.

Чрезвычайное положение на Сицилии пока объявлено не было.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет.