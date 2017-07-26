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Ростуризм призвал россиян соблюдать меры личной безопасности в связи с пожарами на Сицилии
Ростуризм рекомендовал российским туристам на итальянском острове Сицилия соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей в связи с лесными пожарами.
«В связи с распространением лесных пожаров на Юге Италии (о. Сицилия)
Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.
По данным генконсульства России в Палермо, одной из распространённых причин возгораний является «пал травы», в связи с чем итальянские правоохранители завели в этом году несколько уголовных дел.
Чрезвычайное положение на Сицилии пока объявлено не было.
Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала среднюю стоимость зарубежных туристических поездок для россиян.
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