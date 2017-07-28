Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

Рисунок президента США Дональда Трампа , сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29 тысяч 184 доллара. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает BuzzFeed News.

На рисунке изображены очертания Нью-Йорка, а в центре композиции располагается небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.

О грядущих торгах было объявлено 24 июля. Стартовая цена лота составляла девять тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается.