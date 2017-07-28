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Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов
Фото:
Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29 тысяч 184 доллара. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает BuzzFeed News.
На рисунке изображены очертания Нью-Йорка, а в центре композиции располагается небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.
О грядущих торгах было объявлено 24 июля. Стартовая цена лота составляла девять тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается.
В августе 2016 года сообщалось, что костюм, в котором премьер-министр Индии Нарендра Моди встречался с президентом США Бараком Обамой, стал самой дорогой в истории деловой одеждой, проданной с аукциона. Покупателем стал индийский ювелирный магнат Лалджибхаи Патель (Laljibhai Patel). Он приобрел лот за 43 миллиона рупий (около 643 тысяч долларов по тогдашнему курсу).
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