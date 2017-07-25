За провоз телефона в самолете придется заплатить

Из перечня вещей (помимо ручной клади), которые можно бесплатно взять с собой на борт самолета, предложили убрать верхнюю одежду и мобильный телефон. Об этом говорится в законопроекте Минтранса , который вносит изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП).

Также из этого списка планируют исключить ноутбук, зонт, фотоаппарат и видеокамеру. В перечне остались только дамская сумочка или портфель, детская люлька, детское питание, костыли и кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями.

Минтранс также предложил установить минимальный вес ручной клади в пять килограммов. В нынешней редакции ФАП прописана норма бесплатного провоза багажа в десять килограммов без деления на ручную кладь и сдаваемый багаж.

Нововведения должны вступить в силу, когда законопроект о бесплатном провозе багажа для невозвратных билетов подпишет президент России.