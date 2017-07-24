Матвиенко рассказала, зачем нужен курортный сбор



Крортный сбор позволит развивать туристическую инфраструктуру в регионах, сохранять культурное наследие, размер сбора невелик и не нужно в этой сфере "нагнетать ажиотаж", заявила спикер СФ Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в понедельник.

"Курортный сбор вводится пока только в четырех регионах: в Краснодарском, Ставропольском крае, Алтайском крае и в Крыму, это пилот, и нужно посмотреть, как он будет работать", — сказала спикер.



По ее мнению, не нужно "нагнетать ажиотаж" в этой сфере. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах.



Вместе с тем, сенаторов беспокоят высокие цены на билеты, в ценовой составляющей есть как объективные, так и субъективные причины; до конца года комиссия СФ подготовит свои предложения в этой сфере, сказала спикер.



