«Тайные пассажиры» проверили работу кассиров-контролеров в пригородных поездах ЦППК

Благодаря работе «тайных пассажиров» контролеры в пригородных электропоездах ЦППК стали на треть вежливее. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской кампании (ЦППК).

«С начала 2017 г. отделом технологического контроля отмечено значительное снижение нарушений в работе кассиров-контролеров по сравнению с этим же периодом 2016 г. Так, случаи нарушения порядка оформления и выдачи проездных документов снизились на 33,86% с 446 за 5 месяцев 2016 г. до 295 в 2017 г. На 31,44% снизилось количество фактов некачественной проверки проездных документов: срока действия, категории билета, маршрута и т.д. – 493 и 338 случаев соответственно», – пояснили в пресс-службе ЦППК.

Также в пресс-службе добавили, что «тайные пассажиры» ездят по пригородным маршрутам инкогнито и наблюдают за работой контролеров, а все выявленные нарушения фиксируют на видеорегистратор.