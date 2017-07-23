Умер первый советский миллионер

«Умер Артем Михайлович Тарасов. Эту информацию нам сейчас подтвердила его помощница. О причине смерти, дате и месте прощания семья Артема Михайловича сообщит завтра», — говорится в сообщении, передает РИА Новости

«Глубоко скорблю в связи с уходом из жизни Артема Тарасова. Он был честным, талантливым человеком и бизнесменом, надежным товарищем по партии‬. Первым миллионером он стал ЧЕСТНО, хотя другие уже тогда ради богатства мухлевали и воровали», -- заявил председатель Московского «Яблока» Сергей Митрохин

Артем Тарасов родился 4 июля 1950 года в Москве. На его счету несколько вузов -- Московский горный институт, Московский институт электроники и математики, МВТУ им. Баумана. Тарасов закончил также Высшие экономические курсы Госплана СССР, учился в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете США.

Свой первый кооператив он зарегистрировал в 1987 году, спустя два года он стал первым легальным миллионером в СССР – его зарплата тогда составила 3 млн руб. Кооператив занимался ремонтом бытовой техники. В том же году был избран первым вице-президентом Союза кооперативов СССР. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, депутатом первого созыва Госдумы РФ

В 1991 году эмигрировал в Великобританию. Но через некоторое время вернулся оттуда, в 1997-2003 годах уехав вновь. В 2000 и 2002 годах участвовал в выборах губернатора в Санкт-Петербурге и Красноярском крае. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты, но на выборы допущен не был. В 2016 году баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко».