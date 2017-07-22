81-летняя бодибилдерша демонстрирует супертело и уверяет, что начинать никогда не поздно

Однажды Эрнестин и ее сестра Милдред отправились примерять купальники и, увидев себя в зеркале, поняли, что их тела уже далеко не в идеальной форме. После этого сестры решили привести себя в порядок и отправились в зал. На тот момент им было 56 и 57 лет.

Сестры сначала занялись аэробикой, а позже перешли к силовым тренировкам. Через некоторое время Милдред поделилась с Эрни своей мечтой: попасть в Книгу рекордов Гиннесса как две самые пожилые бодибилдерши — и при этом сестры!





«Мы с сестрой были так близки. Где одна, там и другая. Когда она умерла, я была разбита, я не хотела делать ничего. У меня началась гипертония, панические атаки, изжога, депрессия. Это была ужасная жизнь. Но однажды моя сестра пришла ко мне во сне. Она сказала: "Встань и делай то, о чем я тебя просила!" И я решила, что воплощу ее мечту».

Культуристки ежедневно выкладывались в спортзале и шли к своей цели. А однажды Милдред взяла с Эрнестин обещание продолжать заниматься, даже если ей придется делать это одной. Тогда у старшей сестры уже были проблемы со здоровьем, но Эрнестин о них даже не подозревала. Вскоре Милдред скончалась.

После пяти лет тяжелейшей депрессии, в возрасте 71 года Эрнестина возобновила тренировки и буквально убежала от своего горя. Рекордсменка признавалась, что каждый раз, когда чувствовала, что не справляется, надевала кроссовки и выходила на пробежку. Так ее научила делать сестра.



За последние 20 лет Эрнестин пробежала девять марафонов, выиграла два соревнования по бодибилдингу и была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 и 2011 годах как самая пожилая соревнующаяся культуристка в мире! Кроме того, благодаря новому образу жизни, она полностью избавилась ото всех проблем со здоровьем, заработанных во время депрессии.





«Я просыпаюсь каждое утро, произношу молитву, после этого съедаю омлет из 10 яичных желтков, горсть цельных орехов и выпиваю 0,5 л воды. И еще я пою каждое утро — моему бедному мужу приходится это слушать».

Добившись больших успехов в спорте, Эрнестин решила, что может помочь другим привести себя в форму, и открыла спортивный класс в родном Балтиморе, куда приходят мужчины и женщины младше нее на десятки лет. Подопечные миссис Шепард просто влюблены в свою наставницу и бесконечно благодарны ей за то, что она делает для них.

Эрнестина достигла полной гармонии и в личной жизни: 60 лет она замужем за Коллином Шепардом, который до сих пор без ума от своей жены. У них есть сын Майкл и внук, тоже Майкл. Все втроем они отгоняют от Эрнестин назойливых ухажеров, которые буквально преследуют подтянутую и красивую женщину.



Эрнестин Шепард собственным примером доказывает, что лень, нехватка времени и жалость к себе — это всего лишь отговорки, мешающие людям не только добиться фигуры своей мечты, но и преодолеть внутренние недостатки.

