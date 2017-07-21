Ростуризм выступил с предупреждением к россиянам



Ростуризм призвал российских туристов соблюдать осторожность в Турции и Греции в связи с землетрясением. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

«Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности», - заявили в ведомстве.



Землетрясение магнитудой 6,3 произошло с 20 на 21 июля в районе Эгейского моря. Толчки вызвали небольшое цунами у берегов Турции. В результате катаклизма на острове Кос погибли два человека.