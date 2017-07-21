Организатор торгов с «часами Путина» признал, что они не его

Организатор аукциона Monaco Legend Group, где были проданы часы, якобы принадлежавшие президенту России Владимиру Путину , признался, что аксессуар никогда не был в собственности главы РФ, передает РИА Новости

«Речи не идет о часах господина Путина, это действительно так. И мы этого никогда не утверждали», - уверил представитель компании, отметив, что ажиотаж вокруг часов подняли журналисты, которые погнались за сенсацией.

По словам собеседника агентства, в пресс-релизе была предоставлена исчерпывающая информация, где подчеркивалось, что часы «были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было - поэтому их и продают».

«Журналисты лишь увидели имя президента в документе и не стали разбираться. Это не особенно профессионально», - добавил представитель Monaco Legend Group.

Он подчеркнул, что клиент из Азии, который приобрел часы, понимает, что они не принадлежали Владимиру Путину.

Кроме того, по словам собеседника агентства, цена, по которой продали аксессуар, была реальной для этой модели, а если бы часы действительно принадлежали президенту России, стоили бы в «разы дороже - три, четыре, пять миллионов евро».