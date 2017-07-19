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Новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут осенью
Новые книги, посвященные вселенной Гарри Поттера, выйдут этой осенью, передает Associated Press со ссылкой на издательство Bloomsbury.
Два из них будут выпущены в рамках проведения выставки в честь 20-летия поттерианы. Экспозиция "История магии" в Британской библиотеке будет проходить с октября по февраль.
Книга "Гарри Поттер: История магии – Книга выставки" расскажет о предметах, изучаемых в школе Хогвартс, а книга "Гарри Поттер – Путешествие по истории магии" посвящена, в частности, единорогам, алхимии и древнему колдовству. Оба издания выйдут в октябре.
Кроме того, передает Entertainment Weekly, в октябре выпустят иллюстрированную версию третьей книги серии "Гарри Поттер и узник Азкабана".
Ранее сообщалось, что начались съемки продолжения фильма "Фантастические твари и где они обитают", посвященного вселенной Джоан Роулинг.
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