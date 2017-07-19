Новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут осенью

Два из них будут выпущены в рамках проведения выставки в честь 20-летия поттерианы. Экспозиция "История магии" в Британской библиотеке будет проходить с октября по февраль.

Книга "Гарри Поттер: История магии – Книга выставки" расскажет о предметах, изучаемых в школе Хогвартс, а книга "Гарри Поттер – Путешествие по истории магии" посвящена, в частности, единорогам, алхимии и древнему колдовству. Оба издания выйдут в октябре.

Кроме того, передает Entertainment Weekly, в октябре выпустят иллюстрированную версию третьей книги серии "Гарри Поттер и узник Азкабана".