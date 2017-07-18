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Рогозин из-за диеты отказался от мороженого, предложенного Путиным
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что не стал есть мороженое, предложенное президентом Владимиром Путиным на МАКС-2017, так как следит за своей фигурой.
"Я считаю, что мороженое - это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, - не набирать вес", - приводит РИА Новости слова Рогозина.
По его словам, "другим, более стройным и молодым, положено есть мороженое".
Ранее Путин в сопровождении делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. "На сдачу дайте им", - сказал Путин и показал в сторону сопровождавших его членов делегации. "Здесь много голодных", - добавил президент.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали себе рожок, а министр транспорта Максим Соколов, также как и президент, взял пломбир в стаканчике за 60 рублей.
Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое? "Рекомендую", - ответил он. После этого за опробованным главой государства пломбиром образовалась очередь.
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