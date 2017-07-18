Рогозин из-за диеты отказался от мороженого, предложенного Путиным

"Я считаю, что мороженое - это очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, - не набирать вес", - приводит РИА Новости слова Рогозина.

По его словам, "другим, более стройным и молодым, положено есть мороженое".

Ранее Путин в сопровождении делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым. "На сдачу дайте им", - сказал Путин и показал в сторону сопровождавших его членов делегации. "Здесь много голодных", - добавил президент.

Журналисты поинтересовались у президента, вкусное ли мороженое? "Рекомендую", - ответил он. После этого за опробованным главой государства пломбиром образовалась очередь.