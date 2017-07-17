Владелец самого крупного алмаза хочет распилить его

Крупнейший в мире алмаз Lesedi la Rona весом в 1016 карат будет расколот. Причина такого решение – отсутствие покупателей на драгоценный камень величиной с теннисный мяч. Об этом сообщает портал Live Mint.



Алмазом владеет канадская компания Lucara Diamond. В июне 2016 года на аукционе Sotheby's хозяева алмаза попросили за драгоценный камень 61 миллион долларов. Lesedi la Rona («Наш свет» на языке тсвана) был найден в ноябре 2015 года в Ботсване. По размеру этот алмаз занимает второе место в истории, уступая лидерство найденному в 1905 году в ЮАР Cullinan весом 3106 карат. Впоследствии гигантский алмаз был расколот на несколько кусков.