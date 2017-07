Женщины из Белого дома выступили за изменения в дресс-коде ведомства

Женщины, занимающие должности в Белом доме, выступили с инициативой изменить дресс-код ведомства, выйдя на работу в одежде без рукавов, сообщает The Hill.

«Это 2017 год, женщины голосуют, занимают места в офисе и сами выбирают свой стиль. Настало время изменить правила Белого дома в духе времени», — прокомментировала мероприятие член палаты представителей США Челли Пингри.

Thank you to all my colleagues who joined me for #SleevelessFriday -- because women have the right to bare arms! pic.twitter.com/PhMEf2v4ZP

— Jackie Speier (@RepSpeier) 14 июля 2017 г.