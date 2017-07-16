В США выяснили, как привлекательность мужа влияет на здоровье жены

Привлекательные мужья могут негативно воздействовать на здоровье своих жен. К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Флорида, передает ФБА "Экономика сегодня"

Специалисты уточнили, что супруги привлекательных мужчин чаще страдают от пищевых расстройств или нервных стрессов, так как считают себя "недостаточно красивыми". В частности, представительницы прекрасного пола, выбирают неправильную диету и испытывают ряд проблем со здоровьем.

Вместе с тем, женщины, которые считают себя более привлекательными, чем супругов, реже видят необходимость в диетах. Мужчины же, в свою очередь, не склонны ограничивать свой рацион из-за внешнего вида второй половины.