МЧС сообщило о росте интереса туристов к Арктике



Интерес туристов к Арктике растет, МЧС должно повышать уровень безопасности в регионе, передает РИА "Новости" заявление директора департамента гражданской защиты МЧС России Андрея Лутошкина

"В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах", — сказал Лутошкин.



По его словам, за последние пять лет арктическую зону покорили более 1,8 тысячи туристических групп, свыше 15 тысяч человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран.

