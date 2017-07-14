Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Египет после атаки

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призвало россиян воздержаться от самостоятельных поездок в Египет в связи с вооруженным нападением в Хургаде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"14 июля 2017 года в одной из гостиниц курорта Хургада в Арабской Республике Египет совершено вооруженное нападение неизвестным на туристов. В связи с произошедшим инцидентом Федеральное агентство по туризму напоминает, что в настоящий момент авиасообщение с Египтом приостановлено. Произошедшее нападение на туристов свидетельствует о сохраняющихся угрозах в связи с наличием криминогенной обстановки в Арабской Республике Египет и в очередной раз подтверждает целесообразность принятого решения", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили туроператоров и турагентов о невозможности продажи туров в Египет и напомнили об ответственности.

"Ростуризм призывает российских граждан объективно оценивать степень существующей опасности пребывания на территории Египта и воздержаться от самостоятельных поездок в страну", - добавили в ведомстве.

В результате нападения неизвестного с ножом на людей на пляже в Хургаде погибли два украинских туриста. Ранения получили шесть человек, в том числе женщина с российским гражданством.