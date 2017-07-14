Далее:
Главное сейчас
Teleprogramma.pro

Новое платье короля: Ким Кардашьян вышла в люди без всего

Ким Кардашьян вышла в полностью прозрачном платье
Фото:
Кажется, Ким Кардашьян уже показала все, что только можно и даже больше. Но нет, теледиве удалось в очередной раз удивить общественность. На этой неделе папарацци удалось запечатлеть звезду реалити-шоу в Калифорнии по дороге в суши-бар.

She's so extra 😂😂😂 Kim is literally the only person who could make PLASTIC look good. Lol 😍

Публикация от KIM K WEST (@dashnavy)

Ким выбрала провокационный наряд. Супруга Канье Уэста облачилась в прозрачное платье Helmut Lang, под которым не оказалось бюстгальтера! Правда, Ким все же дополнила образ винтажным пальто от Jil Sander, на долю которого и выпала задача скрыть грудь Ким от изумленных взглядов прохожих. На ногах Кардашьян красовались мюли бренда ее мужа Yeezy.
Еще 11 источников
Главное Стиль жизни Шоу-бизнес
Ким Кардашьян
Оставить комментарий

Teleprogramma.pro: последние новости