Новое платье короля: Ким Кардашьян вышла в люди без всего

Ким выбрала провокационный наряд. Супруга Канье Уэста облачилась в прозрачное платье Helmut Lang, под которым не оказалось бюстгальтера! Правда, Ким все же дополнила образ винтажным пальто от Jil Sander, на долю которого и выпала задача скрыть грудь Ким от изумленных взглядов прохожих. На ногах Кардашьян красовались мюли бренда ее мужа Yeezy.