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Новое платье короля: Ким Кардашьян вышла в люди без всего
Кажется, Ким Кардашьян уже показала все, что только можно и даже больше. Но нет, теледиве удалось в очередной раз удивить общественность. На этой неделе папарацци удалось запечатлеть звезду реалити-шоу в Калифорнии по дороге в суши-бар.
She's so extra 😂😂😂 Kim is literally the only person who could make PLASTIC look good. Lol 😍
Публикация от KIM K WEST (@dashnavy)
Ким выбрала провокационный наряд. Супруга Канье Уэста облачилась в прозрачное платье Helmut Lang, под которым не оказалось бюстгальтера! Правда, Ким все же дополнила образ винтажным пальто от Jil Sander, на долю которого и выпала задача скрыть грудь Ким от изумленных взглядов прохожих. На ногах Кардашьян красовались мюли бренда ее мужа Yeezy.
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