Российские туристы бегут от плохой погоды в Крым и Сочи

В этом году отпускной сезон совпал с не очень благоприятной погодой в центральной части России, что повлияло на изменение интересов российских туристов. К такому выводу пришли эксперты международного туристического метапоиска Momondo, проанализировав спрос на поездки среди самостоятельных путешественников. Для сравнения были взяты первая неделя июля и последняя неделя июня, когда Гидрометцентр объявил, что лета в этом году можно уже не ждать . За этот период спрос сразу вырос почти на 20 процентов.

Наиболее заметен рост интереса, естественно, к пляжным направлениям. Так, Симферополь, от которого легко доехать до крымского побережья, прибавил почти 19 процентов, а Адлер - 29 процентов. Еще один российский курорт, оказавшийся в топе - Анапа, также продемонстрировал положительную динамику (плюс 28 процентов).



Не утихает интерес россиян и к Таиланду. Бангкок, несмотря на дожди там в это время года, прибавил 24 процента. Сразу за ним расположилась Анталия, которая стала популярнее почти на треть. В топ попали и любимые нашими соотечественниками курортные города на юге Европы - болгарский Бургас (плюс 6 процентов) и черногорский Тиват (11 процентов).

