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Российские туристы бегут от плохой погоды в Крым и Сочи
В этом году отпускной сезон совпал с не очень благоприятной погодой в центральной части России, что повлияло на изменение интересов российских туристов. К такому выводу пришли эксперты международного туристического метапоиска Momondo, проанализировав спрос на поездки среди самостоятельных путешественников. Для сравнения были взяты первая неделя июля и последняя неделя июня, когда Гидрометцентр объявил, что лета в этом году можно уже не ждать. За этот период спрос сразу вырос почти на 20 процентов.
Наиболее заметен рост интереса, естественно, к пляжным направлениям. Так, Симферополь, от которого легко доехать до крымского побережья, прибавил почти 19 процентов, а Адлер - 29 процентов. Еще один российский курорт, оказавшийся в топе - Анапа, также продемонстрировал положительную динамику (плюс 28 процентов).
Не утихает интерес россиян и к Таиланду. Бангкок, несмотря на дожди там в это время года, прибавил 24 процента. Сразу за ним расположилась Анталия, которая стала популярнее почти на треть. В топ попали и любимые нашими соотечественниками курортные города на юге Европы - болгарский Бургас (плюс 6 процентов) и черногорский Тиват (11 процентов).
Представитель Momondo в России Ирина Рябовол рассказала, что интерес к Бургасу, который возглавил десятку самых популярных запросов июня, вырос сразу на 94 процента. В прошлом году в это время также лидировали пляжные направления, но предпочтение отдавалось тем, что находятся на территории России - Симферополь и Сочи.
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