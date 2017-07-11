Спрос россиян на перелеты в Черногорию упал в полтора раза

Число забронированных авиабилетов на перелет из России в Черногорию упало в полтора раза в июле по сравнению с тем же месяцем 2016 года. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру»

Так, спрос на путешествие в популярный у российских путешественников город Тиват из Самары снизился почти в пять раз, из Ростова-на-Дону — более чем в полтора раза. Число купленных билетов из Москвы уменьшилось незначительно, с 17 до 10-12 процентов от общего числа оформленных за июль проездных документов.

В рейтинге популярных летних направлений перелетов, составленном «Туту.ру», Черногория находится на пятом месте. При этом в аналогичном списке 2016 года республика занимала вторую позицию.

Специалисты также выяснили, что черногорское направление не является бюджетным. Перелет из Москвы в Тиват в июле в среднем обходится в 10-11 тысяч рублей в одну сторону. Примерно за такую же сумму (11,9 тысячи рублей) можно отправиться в черногорский город из Самары.

Путешествие из других регионов России в этот населенный пункт оказалось намного более затратным. Самыми дорогими стали авиабилеты из Красноярска (более 20 тысяч рублей в одну сторону) и Уфы (почти 18 тысяч рублей).

В конце мая представитель МИД Мария Захарова призвала туристов дважды подумать перед поездкой в Черногорию. По ее словам, отдыхающие могут столкнуться там с угрозами и провокациями из-за «нагнетания антироссийской истерии».