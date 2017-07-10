

Премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова Государственный Большой театр России (ГАБТ) перенес на май 2018 года. Спектакль должен был состояться 11 июля.



Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил ранее на специально организованном пресс-брифинге, что премьера спектакля перенесена из-за неготовности постановки.



Возмущение Минкультуры вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными. Декорацией стала известная фотография Нуреева , на которой он тоже изображен полностью обнаженным. Официально комментировать эту информацию в Минкультуры отказались.

Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже. Он стал одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.





Над созданием балета о жизни Рудольфа Нуреева работали композитор Илья Демуцкий , автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов

В 2015 году они же сделали в ГАБТе постановку "Герой нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года. Спектакль по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".

