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В новом балете Большого "Нуреев" нашли гей-пропаганду
Премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова Государственный Большой театр России (ГАБТ) перенес на май 2018 года. Спектакль должен был состояться 11 июля.
Как сообщил информированный источник, близкий к Министерству культуры РФ, отмена премьеры произошла по личному распоряжению главы ведомства Владимира Мединского, передает ТАСС.
Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил ранее на специально организованном пресс-брифинге, что премьера спектакля перенесена из-за неготовности постановки.
Возмущение Минкультуры вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными. Декорацией стала известная фотография Нуреева, на которой он тоже изображен полностью обнаженным. Официально комментировать эту информацию в Минкультуры отказались.
Рудольф Нуреев (1939-1993) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже. Он стал одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.
Над созданием балета о жизни Рудольфа Нуреева работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов.
В 2015 году они же сделали в ГАБТе постановку "Герой нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года. Спектакль по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".
Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, был принят в России в 2013 году.
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