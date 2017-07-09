Что будет с урожаем в центральной России, рассказали в Гидрометцентре

Жители центральной России остались без хорошего урожая в этом сезоне. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Из-за холодного лета созревание грунтовых овощей в центральном регионе России замедлилось и сместилось на более поздний период. Об этом сообщает RG со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину

Она также предупредила, что россиянам не стоит ждать хорошего урожая и в конце лета. На растениях неблагоприятно сказываются холодные ночи и приближение осени. В этом году жители центральной России остались и без купального сезона. Температура воды в водоемах не превышает 16 градусов.