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Что будет с урожаем в центральной России, рассказали в Гидрометцентре

Гидрометцентр узнал судьбу урожая в центральной России
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Жители центральной России остались без хорошего урожая в этом сезоне. Об этом рассказали в Гидрометцентре. Из-за холодного лета созревание грунтовых овощей в центральном регионе России замедлилось и сместилось на более поздний период. Об этом сообщает RG со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.
Она также предупредила, что россиянам не стоит ждать хорошего урожая и в конце лета. На растениях неблагоприятно сказываются холодные ночи и приближение осени. В этом году жители центральной России остались и без купального сезона. Температура воды в водоемах не превышает 16 градусов.
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Людмила Паршина
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