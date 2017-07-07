Дана Борисова похвасталась хандрой на роскошной вилле



Телеведущая Дана Борисова , которая проходит лечение от наркозависимости в Таиланде, выложила видео, в котором, с одной стороны, похвасталась роскошью, в которой живет, а с другой – пожаловалась на свое тяжелое положение.

Место, где Борисова находится на реабилитации, расположено на райском острове. Дом утопает в зелени, рядом бассейн – все это территория дорогостоящего VIP-центра для лечения от зависимости.

Рабочие будни 🍀🍀🍀 📙📘📕Моя книга #Одержимость - как и где она пишется 📙📕📗🌴🌴🌴 Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Июл 7 2017 в 3:59 PDT

"Посмотрите, какой у нас чудесный дом. Это наш второй дом. Теперь я временно проживаю здесь. Посмотрите, какие у нас джунгли, какой у нас бассейн красивый. Мне, конечно, очень тяжело, не перестаю жаловаться", – сообщила Борисова подписчикам.