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Дана Борисова похвасталась хандрой на роскошной вилле

Дана Борисова похвасталась роскошью
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Телеведущая Дана Борисова, которая проходит лечение от наркозависимости в Таиланде, выложила видео, в котором, с одной стороны, похвасталась роскошью, в которой живет, а с другой – пожаловалась на свое тяжелое положение.
Место, где Борисова находится на реабилитации, расположено на райском острове. Дом утопает в зелени, рядом бассейн – все это территория дорогостоящего VIP-центра для лечения от зависимости.

Рабочие будни 🍀🍀🍀 📙📘📕Моя книга #Одержимость - как и где она пишется 📙📕📗🌴🌴🌴

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

"Посмотрите, какой у нас чудесный дом. Это наш второй дом. Теперь я временно проживаю здесь. Посмотрите, какие у нас джунгли, какой у нас бассейн красивый. Мне, конечно, очень тяжело, не перестаю жаловаться", – сообщила Борисова подписчикам.
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Дана Борисова
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