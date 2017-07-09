Ученые: человечество разучится испытывать счастье

Счастье является эфемерной и недосягаемой мечтой. К таким выводам пришли специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По словам научных сотрудников, несколько поколений назад люди были намного счастливее, нежели сейчас.

Современный мир изобилует множеством факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья, а также на психическую стабильность людей. В совокупности все это может негативно сказаться на восприятии человеком счастья и удовлетворенностью своей жизнью.

Ученые считают, что в будущем люди будут становиться все менее счастливыми, и со временем это чувство может и вовсе исчезнуть.

Ранее специалисты заявили, что уровень счастья зависит от генов человека.