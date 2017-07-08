

Большой театр переносит премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова , первый показ должен был состояться 11 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Причины переноса показов спектакля на неопределенный срок пока не озвучиваются, этой теме будет посвящен брифинг в Большом театре 10 июля.





Над созданием балета работали композитор Илья Демуцкий , автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов . Эта же команда в 2015 году делала в ГАБТе постановку "Герой нашего времени". Премьера спектакля состоялась 22 июля 2015 года, по итогам сезона он был отмечен "Золотой маской".