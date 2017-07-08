Пассажиры в Шереметьево не могут улететь на отдых более 15 часов

Пассажиры в Шереметьево не могут улететь на отдых в Тунис уже более 15 часов. Об этом РЕН ТВ сообщила одна из пассажирок.

Около 300 пассажиров ждут в аэропорту, а компания-перевозчик не выходит на связь. Сначала людям говорили, что возникли технические неполадки с самолетом, потом, что не хватило автобусов.

Позже пассажиров разместили в гостинице и пообещали, что утром за ними приедет автобус и отвезет в Домодедово, откуда они, наконец, улетят в Тунис. Однако за пассажирами так и не прибыли.