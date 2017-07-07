Борис Корчевников спасает Евгения Осина

На днях Евгений Осин сообщил поклонникам о том, что у него отказали ноги. Мужчина рассказывал, что для восстановления опорно-двигательной функции ему требуется несколько операций, но средств на лечение нет.



За коллегу вступилась и Наталья Штурм . Правда, она призналась, что лечить Осина нужно от алкогольной зависимости, которую сам Евгений, не признает. Сегодня в студии программы Бориса Корчевникова собрались друзья и коллеги музыканта, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться помочь Осину.

"У вас есть уже две женщины, которые готовы вам помочь. Только примите эту помощь", - обратилась к артисту Титова.