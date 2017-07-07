Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Борис Корчевников спасает Евгения Осина
На днях Евгений Осин сообщил поклонникам о том, что у него отказали ноги. Мужчина рассказывал, что для восстановления опорно-двигательной функции ему требуется несколько операций, но средств на лечение нет.
За коллегу вступилась и Наталья Штурм. Правда, она призналась, что лечить Осина нужно от алкогольной зависимости, которую сам Евгений, не признает. Сегодня в студии программы Бориса Корчевникова собрались друзья и коллеги музыканта, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться помочь Осину.
Свою историю собравшимся рассказал и Стас Пьеха, который долгое время страдал от наркотической зависимости, однако сумел побороть пагубную привычку и начать жизнь с чистого листа. Внук Эдиты Пьехи предложил коллеге свою помощь. Актриса Валентина Титова и певица Катя Лель пообещали сделать все, чтобы Осин не чувствовал себя одиноким.
"У вас есть уже две женщины, которые готовы вам помочь. Только примите эту помощь", - обратилась к артисту Титова.
Оставить комментарий