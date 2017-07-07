Психолог оценил состояние Андрея Губина

Андрей Губин на самом пике карьеры «исчез с радаров». В Сети гуляют снимки, на которых 43-летний артист выглядит постаревшим и изможденным. Долгие годы Губин избегал журналистов, а последнее время стал героем сразу нескольких телепроектов: "Звезды сошлись" ( НТВ ) и "Прямой эфир" (Россия1). Хиты Губина «Девушки как звезды», «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Я знаю, ты знаешь», «Зима-холода» помнят и крутят на радиостанциях. В ходе эфиров выяснилось, что Губин живет на 15 тысяч рублей в месяц (авторские отчисления за песни, которые крутят на радиостанциях). Правда, открытым остался вопрос: как на эти деньги музыкант месяцами живет в недешевом Сочи, недавно сделал ремонт в московской квартире, является VIP-клиентом спортклуба, вдобавок собирался строить турбазу за границей. Артист щедро раздавал комплименты бывшим девушкам, которые вспоминали «счастливые годы с Губиным», шутил над Андреем Разиным , который доказывал окружающим, что у Губина... расстройство психики. И сообщил, что его многомиллионные гонорары ушли на обследования и лечение.

- Мне поставили диагноз: «левосторонняя прозопалгия лица» (болезнь нервной системы, человек испытывает постоянные лицевые боли, причинами могут быть хронический стресс, переутомление и др. - Авт.). Болит лицо очень сильно больше десяти лет. Наверное, что-то там зажато в позвоночнике, - рассказал Губин. - В отеле в Сочи, где я живу, девчонки говорят, чтобы я себя не списывал со счетов. Мне многие девушки нравятся, а одна особенно. Но женюсь, когда буду здоров и счастлив. Мне о себе надо заботиться. Песни пишу. Хорошие. Предлагают их покупать за 5 тысяч рублей. Концерт артиста стоит 5 тысяч евро, он сделает 100 концертов и хорошо заработает на моей песне. Могу я получить свои 10 тысяч евро? Если нет, то пошли они на фиг! Психотерапевты и психологи в студии недоумевали, слушая рассказ Губина о постоянных болях, - ведь с виду он в отличной физической форме. И дружно предположили, что музыкант пострадал от невостребованности и теперь живет с навязчивой идей «у меня что-то болит». Губин, который обследовался у лучших российских и зарубежных специалистов, с такими выводами не согласился: «Я был востребован, средств было до фига». А от обследования у нарколога Якова Маршака (он увидел у Губина синдром дефицита удовлетворенности) отказался.

Когда музыканту предъявили внебрачного сына, то он отказался проходить необходимые обследования, чтобы определить действительно ли парень в студии его сын.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это не психическое расстройство»

По просьбе teleprogramma.pro психолог Евгений Вольтов проанализировал поведение Андрея Губина в студии.

- Индифферентность мышления, отрешенность, зацикленность на себе и обида, которую декларировали на программе, имеет место. Однако, проанализировав невербальное поведение, я могу сказать, что центральным лейтмотивом был вызов окружающим. Посмотрите, как он сидит, как широко жестикулирует. Это человек, уверенный в своей правоте. Жертвы психических расстройств так себя не ведут. Другое дело - характер. Его скверность нам с лихвой продемонстрировали. Хотя и это утверждение оспоримо, потому что в наше время так ведет себя каждый второй пижон. Не стоит сбрасывать на психическое расстройство вызывающее поведение и не самый любезный тон. А вот почему он стал таким - вопрос интересный...

Евгений Вольтов