Малышева вышла замуж за Эрнста в Ганновере

Принц Эрнст Август Ганноверский, потомок британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской, женился на дизайнере с русскими корнями Екатерине Малышевой . Об этом сообщил журнал Hello.

Сообщается, что отец жениха принц Эрнст Август V Ганноверский не благословил этот брак и отказался присутствовать на церемонии. Он назвал невесту «простолюдинкой». Но гражданскую церемонию они провели, хотя она была скромной и закрытой. Пара расписалась в мэрии Ганновера в присутствии младшего брата Эрнста, принца Кристиана и нескольких друзей.



Венчание состоится 8 июля, потом молодые отправятся на карете в замок Херрхаузен, где будет дан торжественный прием.



Вечером того же дня в Мариенбургском замке состоится праздничный ужин. На церемонию приглашены 400 гостей.



В настоящее время Малышева носит титул — Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.