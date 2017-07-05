В Гидрометцентре России рассказали, что до конца этой недели дожди будут каждый день. Об этом сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений ведомства Александр Голубев, сообщает "Российская газета".

По словам Голубева, уже известно, когда количество дождей существенно сократиться.

Он отметил, что в Москве в среду погода будет облачной, днем ожидается гроза. Температура составит 19-20 градусов. В четверг ожидается меньше дождей. К концу рабочей недели температура воздуха будет всего 15-17 градусов тепла. В субботу москвичей ожидает небольшой дождь, а в воскресенья осадки будут носить уже локальный характер.

Дожди на протяжении всей недели будут наблюдаться во всех регионах Центрального федерального округа. Такая же погода ждет и жителей Северо-Западного, Приволжского округов. Не обойдется без дождей и на Урале.

При этом, как ожидают в Гидрометцентре, в начале следующей неделе "сезон дождей" на большей территории страны пойдет на спад. Синоптики ожидают, что настанет сухое лето.