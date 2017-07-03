Новая система питания носит название кетодиета или LCHF (Low Carbs High Fat). Она стремительно набирает популярность благодаря своему "революционному" подходу.

Диета ограничивает употребление углеводов, делая упор на жирные продукты. Примечательно, что изначально она была рекомендована для лечения эпилепсии, поскольку ограничение глюкозы и увеличение количества жиров способствует выработке кетоновых тел, повышение уровня которых в крови у больных приводит к снижению частоты приступов.

Эта же система питания используется профессиональными спортсменами для быстрой сушки перед длительными нагрузками. Дело в том, что большое количество белков способствует быстрой регенерации организма, передает телеканал "360".

Рацион строится на мясе, рыбе и морепродуктах, яйцах, молочной продукции, растительных маслах, зеленых овощах и несладких фруктах. Изредка разрешен горький шоколад и корнеплоды – редька, свекла, редис, морковь.

Отмечается, что потеря веса при такой диете довольно быстрая. Дело в том, что в начале при недостатке углеводов организм теряет лишнюю жидкость, а когда перестраивается, задействует накопленные жиры.

Однако не всем такая диета разрешена. По мнению специалистов, она противопоказана диабетикам, людям, имеющим заболевания пищеварительной системы, камни в почках, а также проблемы с работой печени и поджелудочной железы. Кроме того, такая система питания имеет ряд побочных эффектов, поэтому перед тем, как опробовать ее на себе, следует проконсультироваться с врачом.