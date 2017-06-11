Plus-size модель Эшли Грэм снялась в нижнем белье



Sexy lingerie is my secret weapon to boost confidence! My 15th collection Purple Rain is available now! Link in bio 💋 #ashleygrahamlingerie x @additionelle Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июл 6 2017 в 5:33 PDT Одна из самых востребованных и знаменитых моделей plus-size Эшли Грэм активно выступает за бодипозитив и своим примером доказывает миллионам женщин, что стать успешной можно в любом весе. Эшли уверена, что каждый человек должен любить себя и свое тело вне зависимости от того, соответствует ли оно навязанным стандартам красоты.



Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июл 4 2017 в 12:01 PDT За микроблогом модели следит более четырех с половиной миллионов человек. Эшли же не боится демонстрировать свое тело и постоянно выкладывает фотографии в облегающей и открытой одежде. также Грэм часто участвует в откровенных фотосессиях. На днях в ее микроблог появилась фотография в нижнем белье. На снимке она представила новую коллекцию белья, в разработке которого участвовала лично.



Finally feels like summer☀️👙💋 Shop this Shiatsu Swimsuit, link in bio. @swimsuitsforall #ashleygrahamxswimsuitsforall Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Июн 11 2017 в 10:04 PDT Безусловно, Эшли постоянно сталкивается с критикой своей внешности. но поклонников у нее гораздо больше, чем недоброжелателей.