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Plus-size модель Эшли Грэм снялась в нижнем белье

Plus-size модель Эшли Грэм снялась в нижнем белье
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Одна из самых востребованных и знаменитых моделей plus-size Эшли Грэм активно выступает за бодипозитив и своим примером доказывает миллионам женщин, что стать успешной можно в любом весе. Эшли уверена, что каждый человек должен любить себя и свое тело вне зависимости от того, соответствует ли оно навязанным стандартам красоты.
За микроблогом модели следит более четырех с половиной миллионов человек. Эшли же не боится демонстрировать свое тело и постоянно выкладывает фотографии в облегающей и открытой одежде. также Грэм часто участвует в откровенных фотосессиях. На днях в ее микроблог появилась фотография в нижнем белье. На снимке она представила новую коллекцию белья, в разработке которого участвовала лично.
Безусловно, Эшли постоянно сталкивается с критикой своей внешности. но поклонников у нее гораздо больше, чем недоброжелателей.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

«Считаю ли я себя образцом для подражания? Я активист здорового образа жизни. Я никогда не говорила, что мое тело идеально. Не имеет значения, какого размера ты носишь одежду и сколько тебе лет. Но очень часто на кастингах ты можешь услышать, что тебе нужно похудеть, поэтому я предпочитаю слушать и принимать себя со всеми недостатками», - делилась Эшли в одном из интервью.

Thigh brow son

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

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