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Plus-size модель Эшли Грэм снялась в нижнем белье
Одна из самых востребованных и знаменитых моделей plus-size Эшли Грэм активно выступает за бодипозитив и своим примером доказывает миллионам женщин, что стать успешной можно в любом весе. Эшли уверена, что каждый человек должен любить себя и свое тело вне зависимости от того, соответствует ли оно навязанным стандартам красоты.
Sexy lingerie is my secret weapon to boost confidence! My 15th collection Purple Rain is available now! Link in bio 💋 #ashleygrahamlingerie x @additionelle
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
За микроблогом модели следит более четырех с половиной миллионов человек. Эшли же не боится демонстрировать свое тело и постоянно выкладывает фотографии в облегающей и открытой одежде. также Грэм часто участвует в откровенных фотосессиях. На днях в ее микроблог появилась фотография в нижнем белье. На снимке она представила новую коллекцию белья, в разработке которого участвовала лично.
Безусловно, Эшли постоянно сталкивается с критикой своей внешности. но поклонников у нее гораздо больше, чем недоброжелателей.
Finally feels like summer☀️👙💋 Shop this Shiatsu Swimsuit, link in bio. @swimsuitsforall #ashleygrahamxswimsuitsforall
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
«Считаю ли я себя образцом для подражания? Я активист здорового образа жизни. Я никогда не говорила, что мое тело идеально. Не имеет значения, какого размера ты носишь одежду и сколько тебе лет. Но очень часто на кастингах ты можешь услышать, что тебе нужно похудеть, поэтому я предпочитаю слушать и принимать себя со всеми недостатками», - делилась Эшли в одном из интервью.
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