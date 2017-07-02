Власти Сочи предупредили о резком повышении температуры воздуха

Жителей и туристов предупредили о резком повышении температуры воздуха до 38 °С в Сочи.

Об этом сообщается в распространенном предупреждении администрации города.

«С 12.00 2 июля по 3 июля на территории курорта ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36°С — 38 °С», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве 2 июля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы.