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Власти Сочи предупредили о резком повышении температуры воздуха

Власти Сочи распространили экстренное предупреждение
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Жителей и туристов предупредили о резком повышении температуры воздуха до 38 °С в Сочи.
Об этом сообщается в распространенном предупреждении администрации города.
«С 12.00 2 июля по 3 июля на территории курорта ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36°С — 38 °С», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве 2 июля объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра, дождя и грозы.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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