Синоптики считают, что лета в Центральной России в этом году уже не будет



Лето в центральной России в этом году так и не наступит, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью RT.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под 25 — 30 °C", — заявил он.



Эксперт добавил, что лето будет "скомканным", а купальный сезон с такими температурами смогут открыть "только смельчаки".



Как сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, июнь в Москве выдался самым холодным за последние 14 лет.



Прошедший 30 июня в столичном регионе ливень с грозами принес 90% месячной нормы осадков. Из-за непогоды в Центральном федеральном округе России два человека погибли, еще 22 пострадали.