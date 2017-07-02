Вы делаете это неправильно: названа главная ошибка худеющих людей

Британские ученые выяснили, какую ошибку допускает большинство пытающихся похудеть людей. Оказалось, что снижение потребляемых калорий ниже нормы лишь препятствует потере веса, передают зарубежные СМИ.

Все дело в том, что если организм не получает должной дозы калорий, в нем активируются особые процессы, чтобы не допустить смерть от голодания. В частности, замедляется процесс метаболизма, из-за чего люди лишь набирают вес.

Истребляем лишние килограммы

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Вместо того, чтобы недоедать, ученые рекомендуют тщательнее расходовать полученные калории: например, ходить в фитнес-центр или бегать по утрам. Также необходимо правильно питаться. Полезными для похудания будут продукты с клетчаткой, белками и растительными жирами.

Напомним, суточная норма для среднестатистической женщины – 1,5 тыс. килокалорий, для мужчины – 2 тыс. килокалорий. Более точные значения для конкретных случаев можно узнать, посоветовавшись с врачом.