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Вы делаете это неправильно: названа главная ошибка худеющих людей
Фото: Николай Костюшин © Mir24.tv
Британские ученые выяснили, какую ошибку допускает большинство пытающихся похудеть людей. Оказалось, что снижение потребляемых калорий ниже нормы лишь препятствует потере веса, передают зарубежные СМИ.
Все дело в том, что если организм не получает должной дозы калорий, в нем активируются особые процессы, чтобы не допустить смерть от голодания. В частности, замедляется процесс метаболизма, из-за чего люди лишь набирают вес.
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Вместо того, чтобы недоедать, ученые рекомендуют тщательнее расходовать полученные калории: например, ходить в фитнес-центр или бегать по утрам. Также необходимо правильно питаться. Полезными для похудания будут продукты с клетчаткой, белками и растительными жирами.
Напомним, суточная норма для среднестатистической женщины – 1,5 тыс. килокалорий, для мужчины – 2 тыс. килокалорий. Более точные значения для конкретных случаев можно узнать, посоветовавшись с врачом.
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