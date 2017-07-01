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Названа самая главная ошибка всех худеющих

Названа главная ошибка всех худеющих
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Ученые заявили, что употребление меньшего количества калорий во время диеты не способствует похудению.
Исследования подтвердили, что чрезмерное снижением количества потребляемых калорий может привести совсем не к ожидаемому результату.
Эксперты говорят о том, что во время голодания в организме замедляется процесс метаболизма. Это связано с тем, что тело начинает расходовать энергию более экономно и более тщательно усваивать поступающие калории. В результате потеря веса останавливается.
Для предотвращения подобного эффекта ученые советуют худеющим людям ежедневно потреблять определенное количество калорий: женщинам – не менее 1,5 тыс., мужчинам – не менее 2 тыс.
Помимо этого, необходимо составить план питания, в котором должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой, белками и растительными жирами.
Ранее ученые доказали, что голод делает человека умнее.
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