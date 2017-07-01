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Названа самая главная ошибка всех худеющих
Ученые заявили, что употребление меньшего количества калорий во время диеты не способствует похудению.
Исследования подтвердили, что чрезмерное снижением количества потребляемых калорий может привести совсем не к ожидаемому результату.
Эксперты говорят о том, что во время голодания в организме замедляется процесс метаболизма. Это связано с тем, что тело начинает расходовать энергию более экономно и более тщательно усваивать поступающие калории. В результате потеря веса останавливается.
Для предотвращения подобного эффекта ученые советуют худеющим людям ежедневно потреблять определенное количество калорий: женщинам – не менее 1,5 тыс., мужчинам – не менее 2 тыс.
Помимо этого, необходимо составить план питания, в котором должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой, белками и растительными жирами.
Ранее ученые доказали, что голод делает человека умнее.
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