На Аляске медведь зашёл в алкогольный магазин ради конфет

На Аляске медведь забрёл в магазин спиртных напитков, пытаясь выкрасть сладостей.

Как сообщает BBC, животное неожиданно зашло в помещение и стало внимательно разглядывать стенд с конфетами, когда владелец магазина Роджер Тибодо увидел его.

Заметив неожиданного посетителя, он начал отгонять его и медведь ушёл раньше, чем смог что-то украсть.

Ранее в американском штате Колорадо медведь проник в пустой дом и сыграл несколько аккордов на пианино.