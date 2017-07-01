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На Аляске медведь зашёл в алкогольный магазин ради конфет

На Аляске медведь зашел в алкогольный магазин ради конфет
Фото:
На Аляске медведь забрёл в магазин спиртных напитков, пытаясь выкрасть сладостей.
Как сообщает BBC, животное неожиданно зашло в помещение и стало внимательно разглядывать стенд с конфетами, когда владелец магазина Роджер Тибодо увидел его.
Заметив неожиданного посетителя, он начал отгонять его и медведь ушёл раньше, чем смог что-то украсть.
Ранее в американском штате Колорадо медведь проник в пустой дом и сыграл несколько аккордов на пианино.
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