На Аляске 11-летний мальчик спас родственников от медведя

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости . Одиннадцатилетний житель Аляски Эллиот Кларк спас своих родственников от медведя, застрелив хищника, передает агентство Ассошиэтед пресс со ссылкой на полицию штата.

Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Эллиот, его отец, дядя и двоюродный брат гуляли по лесу, когда хищник атаковал одного из взрослых — дядю мальчика. Однако Эллиот не растерялся и произвел несколько выстрелов в животное.

Как рассказал отец мальчика, первый выстрел пришелся медведю в плечо, а вторым выстрелом Эллиот попал хищнику в нос. Он также отметил, что их спасло лишь то, что мальчик нес ружье в руках, а не на плече.

Ранее канадец едва не стал жертвой медведя, пытаясь отбиться от хищника с помощью лука и стрел.