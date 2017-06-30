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Российские туристы застряли в Греции
Россиянка Татьяна Родина рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что группа туристов несколько дней не может вылететь из Греции.
"Засада на Крите. Сегодня в 10.20 нас должны были забрать из отеля и отвезти в аэропорт. В 11.00 выяснилось, что рейс отменили", - написала Родина в четверг, 29 июня. По ее словам, туристам сообщили, что самолет сломан.
На следующий день 30 человек не смогли сесть на самолет, так как в списках на посадку их фамилий не оказалось.
"Сотрудники Anex Tour никак не комментировали ситуацию, только постоянно спрашивали наши паспорта, записывали данные и куда-то убегали. С нами рядом была семья с маленьким ребёнком. Девушку с малышом посадили на рейс, супруга оставили "ждать дальнейших указаний"", - добавила Родина.
На данный момент туристы так и не смогли вылететь в Россию.
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