Российские туристы застряли в Греции

Россиянка Татьяна Родина рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" , что группа туристов несколько дней не может вылететь из Греции.

"Засада на Крите. Сегодня в 10.20 нас должны были забрать из отеля и отвезти в аэропорт. В 11.00 выяснилось, что рейс отменили", - написала Родина в четверг, 29 июня. По ее словам, туристам сообщили, что самолет сломан.

На следующий день 30 человек не смогли сесть на самолет, так как в списках на посадку их фамилий не оказалось.

"Сотрудники Anex Tour никак не комментировали ситуацию, только постоянно спрашивали наши паспорта, записывали данные и куда-то убегали. С нами рядом была семья с маленьким ребёнком. Девушку с малышом посадили на рейс, супруга оставили "ждать дальнейших указаний"", - добавила Родина.

На данный момент туристы так и не смогли вылететь в Россию.