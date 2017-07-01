Эксперты назвали самую опасную для вождения автомобиля обувь

Компания Ford провела исследование, выясняя, какая обувь больше всего подходит для водителей автомобилей.

По информации производителя, только в одной Британии неверный выбор обуви каждый год приводит к 1,4 млн ДТП и опасных инцидентов. Об этом сообщает издание Motor со ссылкой на исследование Ford.

Эксперты назвали самой опасной обувью для вождения шлепанцы, которые могут соскользнуть с ноги и попасть под педали. В некоторых странах автомобилистам запрещается надевать такой вид обуви законодательно: например, в Испании за это могут оштрафовать на 200 евро, а во Франции – на 90 евро.

Согласно представленным исследованиям, свободно сидящая на ноге обувь увеличивает общее время торможения в среднем на 0,13 с. Этого вполне достаточно для того, чтобы с 95 км/ч тормозной путь увеличился на 3,5 м. Также в шлепанцах перенос ноги с педали газа на тормоза занимает в два раза больше времени, чем в другой обуви – почти 0,04 с.

Согласно опросу, в России 5,7% и 13,2% водителей ездят за рулем босиком и в шлепанцах соответственно, а 32,9% опрошенных считают себя достаточно опытными, поэтому им вообще не важен вид обуви. 48% респондентов для вождения выбирают кеды или кроссовки.