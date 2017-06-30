Эксперты объяснили причины роста популярности такси в России

Россияне стали чаще прибегать к услугам такси, а количество пассажирских перевозок в городском общественном транспорте снижается, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата . По мнению экспертов, такая тенденция связана с ростом стоимости проезда в автобусах и снижением цен на поездки в такси.

По мнению председателя Роспрофтрансдора Владимира Ломакина, снижение пассажирских перевозок на городском общественном транспорте связано с закрытием крупных предприятий, занимающихся перевозками, а также с ростом тарифов.

«Реальные доходы населения не растут в отличие от потребительских цен в целом и на проезд в городском транспорте в частности. Например, пенсионеры, чтобы хоть немного сэкономить, лишний раз пройдутся пешком или вообще останутся дома», — считает он.

Как рассказал зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, перемещаться в такси намного удобнее и быстрее, чем на «старом и неудобном» городском общественном транспорте.

«Благодаря высокой конкуренции эта сфера (такси. — RT) совершенствуется: можно оставить отзыв о водителе, расплатиться по безналичному расчёту», — цитирует Зотова газета.

Он отметил, что городскому транспорту необходимо адаптироваться под запросы пассажиров за счёт повышения комфорта и разработки удобных маршрутов.

Ранее НСН сообщала, что порядка 2 тысяч единиц нелегального общественного транспорта прекратили работу в Москве.